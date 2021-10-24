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«Фиорентина» разгромила «Кальяри», покер Симеоне принёс «Вероне» победу над «Лацио»

«Фиорентина» разгромила «Кальяри», покер Симеоне принёс «Вероне» победу над «Лацио»
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В матче 9-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разгромила «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:0.

На 21-й минуте защитник хозяев Кристиано Бираги забил первый гол в матче, реализовав пенальти. Николас Гонсалес удвоил преимущество «Фиорентины», ему ассистировал Риккардо Сапонара. Душан Влахович после точного удара со штрафного довёл счёт до разгромного. Российский форвард Александр Кокорин участия в матче не принимал.

Италия - Серия А. 9-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Бираги – 21' (пен)   2:0 Гонсалес – 42'   3:0 Влахович – 49'

В параллельном матче «Верона» разгромила «Лацио» со счётом 4:1. Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне оформил покер, единственный гол «Лацио» забил форвард Чиро Иммобиле.

Италия - Серия А. 9-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
4 : 1
Лацио
Рим
1:0 Симеоне – 30'   2:0 Симеоне – 36'   2:1 Иммобиле – 46'   3:1 Симеоне – 62'   4:1 Симеоне – 90+2'

«Фиорентина» набрала 15 очков и поднялась на шестое место в Серии А. «Лацио» (14) опустился на восьмое место. «Верона» (11) находится на 11-м. «Кальяри» (6) — 19-й.

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