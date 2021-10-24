«Фиорентина» разгромила «Кальяри», покер Симеоне принёс «Вероне» победу над «Лацио»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разгромила «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:0.

На 21-й минуте защитник хозяев Кристиано Бираги забил первый гол в матче, реализовав пенальти. Николас Гонсалес удвоил преимущество «Фиорентины», ему ассистировал Риккардо Сапонара. Душан Влахович после точного удара со штрафного довёл счёт до разгромного. Российский форвард Александр Кокорин участия в матче не принимал.

В параллельном матче «Верона» разгромила «Лацио» со счётом 4:1. Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне оформил покер, единственный гол «Лацио» забил форвард Чиро Иммобиле.

«Фиорентина» набрала 15 очков и поднялась на шестое место в Серии А. «Лацио» (14) опустился на восьмое место. «Верона» (11) находится на 11-м. «Кальяри» (6) — 19-й.