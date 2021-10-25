Канчельскис: у «Спартака» нет единого коллектива, который будет биться даже при счете 0:3

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» со счётом 1:7 в 12-м туре чемпионата России.

«Зенит» просто растоптал «Спартак». Когда у твоей команды стоят высокие задачи и цели, то нельзя пропускать в одном матче семь мячей. Мне кажется, игра «Спартака» в обороне повлияла на такой исход. «Зенит» делал абсолютно всё, что хотел. Сказалось, конечно, отсутствие Жиго. Кофрие опять получил красную карточку. Странно, что «Спартак» не может купить хорошего защитника. Непонятно, почему клуб не занимается поисками такого игрока, который действительно усилит состав. Нельзя было выпускать Рассказова. Он получил очень много критики после матча с «Лестером». Сегодня с его фланга проходило многое. У «Спартака» нет единого коллектива, который будет биться даже при счете 0:3. Они смотрят друг на друга косо. О чем может быть речь?

Какова вероятность отставки Руя Витории? Руководство «Спартака» очень непредсказуемо. Они могут принять достаточно странное решение. Не смогу точно сказать. Что-то у них точно произойдёт, а вот что именно, узнаем», — цитирует Канчельскиса РБ Спорт.