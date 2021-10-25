Фердинанд сообщил, что попал в больницу во время матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что следил за разгромом «красных дьяволов» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5) из больницы.

«Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи. Какого чёрта!» — написал Фердинанд на своей странице в «Твиттере».

Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоялся вчера, 24 октября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 5:0. Голы за «Ливерпуль» забили Наби Кейта, Диогу Жота и Мохамед Салах, оформивший хет-трик. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.

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