РПЛ проводит проверку инцидента с избиением болельщиков «Спартака» на стадионе «Зенита»

Российская Премьер-Лига начала проверку по поводу инцидента с избиением болельщиков «Спартака» на стадионе «Зенита» в перерыве матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Российская Премьер-Лига проводит проверку инцидента с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены». Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей Лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РПЛ.
Сообщалось, что в перерыве матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) при попытке покинуть территорию стадиона «Газпром Арена» фанаты московской команды были избиты представителями органов.
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