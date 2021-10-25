Член совдира «Спартака» Клеймёнов: любому, кто любит клуб, стыдно за матч с «Зенитом»

Член совета директоров «Спартака» и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клеймёнов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7).



«Любому, кто любит «Спартак», не может быть не стыдно за результат матча с «Зенитом». Мне в том числе», — сказал Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).



«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.