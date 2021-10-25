Член совдира «Спартака» Клеймёнов: любому, кто любит клуб, стыдно за матч с «Зенитом»

Член совета директоров «Спартака» и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клеймёнов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7).
«Любому, кто любит «Спартак», не может быть не стыдно за результат матча с «Зенитом». Мне в том числе», — сказал Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
- 25 октября 2021
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:39
-
16:36
-
16:21
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:39
-
15:21
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:45
-
14:31
-
14:18
-
14:11
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:51