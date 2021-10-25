Титов опубликовал присланное ему предложение создать клуб «Спортак»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился полученным им сообщением, в котором было высказано предложение о создании нового клуба под названием «Спортак».
«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак», изменив одну букву от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдёте. И где выступать — тоже. У Савина с «Красавой» получилось ведь. Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 1:7 от «Зенита» — это позор и безволие. Болельщики, думаю, тоже поддержат создание нового «Спортака» легендами клуба. В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдёте в историю мирового футбола. Олег Иванович Романцев, думаю, поддержит и поможет в становлении нового легендарного клуба «Спортак», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Егора Титова в «Инстаграме».
Фото: «инстаграм» Егора Титова
- 25 октября 2021
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