«Неужели это возможно!» Ежов отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.
«Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно!
Меня еще не успели поздравить: сам узнал две минуты назад. Думаю, как сообщить родным (смеётся). Скажу честно, даже не знаю, какие слова подобрать. Нахожусь в ступоре, очень сложно. С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 25 октября 2021
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