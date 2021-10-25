«Неужели это возможно!» Ежов отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

«Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно!



Меня еще не успели поздравить: сам узнал две минуты назад. Думаю, как сообщить родным (смеётся). Скажу честно, даже не знаю, какие слова подобрать. Нахожусь в ступоре, очень сложно. С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.