Экс-игрок «Барселоны» Пуйоль высказался о перспективах клуба

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль высказался о перспективах каталонского клуба.



«В «Барсе» всегда самые высокие требования. Тем более после того периода, когда команда очень хорошо играла и выиграла много титулов. Клуб только что потерял лучшего игрока в истории, «Барселона» находится на этапе реконструкции.



«Барса» всегда должна бороться за титулы. Мы должны требовать от игроков максимальной отдачи. А болельщики должны болеть за клуб с первой до последней минуты матча. Свистеть на игроков бесполезно, нам нужно сплотиться. Мы сможем пройти через это, только если будем вместе.



Тренер и игроки должны быть сплочены. Рональд прекрасно понимает то, где находится, он создаёт команду. Я не пессимист, у клуба есть время, чтобы переломить ситуацию. «Барселона» не была до сих пор последовательна, но я уверен в этом составе», — цитирует Пуйоля Sport.es.



После девяти сыгранных туров в испанской Примере каталонский клуб располагается на 9-м месте в турнирной таблице. У «Барселоны» 15 очков.