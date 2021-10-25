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Экс-игрок «Барселоны» Пуйоль высказался о перспективах клуба

Экс-игрок «Барселоны» Пуйоль высказался о перспективах клуба
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль высказался о перспективах каталонского клуба.

«В «Барсе» всегда самые высокие требования. Тем более после того периода, когда команда очень хорошо играла и выиграла много титулов. Клуб только что потерял лучшего игрока в истории, «Барселона» находится на этапе реконструкции.

«Барса» всегда должна бороться за титулы. Мы должны требовать от игроков максимальной отдачи. А болельщики должны болеть за клуб с первой до последней минуты матча. Свистеть на игроков бесполезно, нам нужно сплотиться. Мы сможем пройти через это, только если будем вместе.

Тренер и игроки должны быть сплочены. Рональд прекрасно понимает то, где находится, он создаёт команду. Я не пессимист, у клуба есть время, чтобы переломить ситуацию. «Барселона» не была до сих пор последовательна, но я уверен в этом составе», — цитирует Пуйоля Sport.es.

После девяти сыгранных туров в испанской Примере каталонский клуб располагается на 9-м месте в турнирной таблице. У «Барселоны» 15 очков.

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