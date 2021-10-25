«Зенит» начал расследование инцидента с фанатами «Спартака»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент с задержанием болельщиков на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, ФК „Зенит“ инициировал оперативное расследование. На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но, со слов правоохранительных органов, отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона. Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах — все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию.



Участники инцидента отказались от медицинского освидетельствования и медицинской помощи. По нашей информации, дело будет рассматривается в плоскости мелкого хулиганства, при этом, как нам стало известно, ряд задержанных уже заплатили штраф и были отпущены. Клубы находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и лигой, мы вместе следим за ситуацией», — приводит ТАСС заявление петербургского клуба.

Российская Премьер-Лига ранее начала проверку по поводу инцидента с избиением болельщиков «Спартака» на стадионе «Зенита» в перерыве матча.