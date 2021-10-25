Смолов смотрит матч «Локомотива» с «Сочи» в VIP-ложе с внучкой Ельцина

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, не включённый в заявку на матч 12-го тура РПЛ с «Сочи», присутствует на стадионе «РЖД Арена».
Смолов смотрит матч в VIP-секторе стадиона с внучкой Бориса Ельцина, Марией Юмашевой.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фёдор Смолов отсутствует в заявке на матч из-за мышечного повреждения после матча Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1). Восстановление футболиста, как сообщили в пресс-службе «Локомотива», займёт ещё 2-3 дня.
Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе 2020 года сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.
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