Вот теперь АПЛ начинается по-настоящему. Разбор 9-го тура

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем девятый тур АПЛ сезона 2021/22. Хет-трик Салаха, унижение «МЮ» и будущее Сульшера. Семь голов «Челси» «Норвичу». Доминирующий «Арсенал». Классный «Брайтон» против «Ман Сити» и провал «Эвертона» с «Уотфордом».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Статья на «Чемпионате» о мыльных пузырях
Кирилл разбирает класико и дерби Италии
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Таймкоды:
0:00 – Привет, памятник
1:29 – Как «Ливерпуль» искромсал «МЮ»
15:12 – Формулируем претензии к Сульшеру
29:22 – Что значит Парти для «Арсенала»?
40:28 – Хотели сказать про Фарке, а получилось опять про Сульшера
47:44 – Ковачич – лучший, а «Норвич» – тотальный Фред-Мактоминай
52:47 – «Сити» выиграл, а хвалим «Брайтон»
1:02:10 – «Тоттенхэм» всё ещё держится за Рояля (+ наводка на пузыри «Вест Хэма»)
1:08:53 – Кирилл – про «Эвертон» и «Уотфорд»
1:14:39 – Гриша придумал, как слить шейхов из «Ньюкасла»
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