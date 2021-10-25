Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вот теперь АПЛ начинается по-настоящему. Разбор 9-го тура

Вот теперь АПЛ начинается по-настоящему. Разбор 9-го тура
Комментарии

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем девятый тур АПЛ сезона 2021/22. Хет-трик Салаха, унижение «МЮ» и будущее Сульшера. Семь голов «Челси» «Норвичу». Доминирующий «Арсенал». Классный «Брайтон» против «Ман Сити» и провал «Эвертона» с «Уотфордом».

Смотрите футбол в Оkko по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. АПЛ, ЛаЛига, Кубок Италии и MLS и другой спортивный контент, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Статья на «Чемпионате» о мыльных пузырях

Кирилл разбирает класико и дерби Италии

Гриша отжимается в телеграме

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «СберЗвук»
в приложениях Android
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Таймкоды:
0:00 – Привет, памятник
1:29 – Как «Ливерпуль» искромсал «МЮ»
15:12 – Формулируем претензии к Сульшеру
29:22 – Что значит Парти для «Арсенала»?
40:28 – Хотели сказать про Фарке, а получилось опять про Сульшера
47:44 – Ковачич – лучший, а «Норвич» – тотальный Фред-Мактоминай
52:47 – «Сити» выиграл, а хвалим «Брайтон»
1:02:10 – «Тоттенхэм» всё ещё держится за Рояля (+ наводка на пузыри «Вест Хэма»)
1:08:53 – Кирилл – про «Эвертон» и «Уотфорд»
1:14:39 – Гриша придумал, как слить шейхов из «Ньюкасла»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021