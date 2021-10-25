Вот теперь АПЛ начинается по-настоящему. Разбор 9-го тура

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем девятый тур АПЛ сезона 2021/22. Хет-трик Салаха, унижение «МЮ» и будущее Сульшера. Семь голов «Челси» «Норвичу». Доминирующий «Арсенал». Классный «Брайтон» против «Ман Сити» и провал «Эвертона» с «Уотфордом».

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Статья на «Чемпионате» о мыльных пузырях

Кирилл разбирает класико и дерби Италии

Гриша отжимается в телеграме

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Таймкоды:

0:00 – Привет, памятник

1:29 – Как «Ливерпуль» искромсал «МЮ»

15:12 – Формулируем претензии к Сульшеру

29:22 – Что значит Парти для «Арсенала»?

40:28 – Хотели сказать про Фарке, а получилось опять про Сульшера

47:44 – Ковачич – лучший, а «Норвич» – тотальный Фред-Мактоминай

52:47 – «Сити» выиграл, а хвалим «Брайтон»

1:02:10 – «Тоттенхэм» всё ещё держится за Рояля (+ наводка на пузыри «Вест Хэма»)

1:08:53 – Кирилл – про «Эвертон» и «Уотфорд»

1:14:39 – Гриша придумал, как слить шейхов из «Ньюкасла»