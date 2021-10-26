Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратаря

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, поделился мнением о ситуации в московской команде.
«Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок. В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях.
В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всё будет нормально – с психикой у него всё в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещё больше», — сказал Ковнеристов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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