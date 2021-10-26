«ПСЖ» рассматривает форварда «Зальцбурга» Адейеми в качестве замены Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» продолжает искать замену нападающему Килиану Мбаппе в случае его ухода из клуба, сообщает AS.

По данным источника, парижане проявляют интерес к форварду « Ред Булл Зальцбург» Кариму Адейеми.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Ливерпуля»

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 18 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.