Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Лиллем». Игрок вернулся в общую группу

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос близок к возвращению на поле после травмы. Сегодня, 26 октября, испанец вернулся в общую группу, информирует AS со ссылкой на Le Parisien.
Согласно сведениям источника, Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Игра состоится в пятницу, 29 октября. Испанец хочет выйти на поле в составе парижан именно в этом матче, но не исключено, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино побережёт Рамоса для матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» на следующей неделе.
Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
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