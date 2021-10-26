Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Лиллем». Игрок вернулся в общую группу

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос близок к возвращению на поле после травмы. Сегодня, 26 октября, испанец вернулся в общую группу, информирует AS со ссылкой на Le Parisien.

Согласно сведениям источника, Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Игра состоится в пятницу, 29 октября. Испанец хочет выйти на поле в составе парижан именно в этом матче, но не исключено, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино побережёт Рамоса для матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» на следующей неделе.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.