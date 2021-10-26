ЦСКА, «Локо» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом»
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ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» интересуются полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клубы готовы включиться в борьбу за полузащитника, если ему не удастся договориться с «Зенитом» по новому контракту. Соглашение футболиста с питерским клубом заканчивается в конце нынешнего сезона.
На игрока также претендует московское «Динамо», которое минувшим летом готово было купить Сутормина, однако в «Зените» отказались отпускать его.
Напомним, Сутормин пополнил состав «Зенита» летом 2019 года. Ранее футболист выступал за «Рубин», «Волгарь», «Строгино», «Оренбург» и ряд молодёжных клубов. В нынешнем сезоне на счету Алексея 15 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача.
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