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В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды

В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды
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В «Ростове» объяснили назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.

«Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов», — цитирует пресс-службу «Ростова» «Матч ТВ».

Напомним, Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. Он выполнял обязанности ассистента главного тренера. Кроме того, специалист занимает должность тренера вратарей в сборной России.

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