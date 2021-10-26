В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды
Поделиться
В «Ростове» объяснили назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.
«Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов», — цитирует пресс-службу «Ростова» «Матч ТВ».
Напомним, Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. Он выполнял обязанности ассистента главного тренера. Кроме того, специалист занимает должность тренера вратарей в сборной России.
Новость по темеВиталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова»
Комментарии
- 26 октября 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31
-
14:25
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:10
-
11:47
-
11:45
-
11:21
-
11:14
-
10:45
Партнерский контент