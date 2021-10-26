Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Лацио»
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«Фиорентина» опубликовала заявку на выездной матч 10-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио». В список из 25 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин.
Заявка «Фиорентины»: Амрабат, Терраччиано, Бенасси, Бираги, Бонавентура, Венути, Дункан, Бьянко, Кастровилли, Игор, Кальехон, Фольи, Кокорин, Малех, Мартинес, Миленкович, Настасич, Соттиль, Одриосола, Росати, Сапонара, Терзич, Точи, Торрейра, Влахович.
Матч 10-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Фиорентина» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 21:45 мск.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
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