«ПСЖ» сообщил о проблемах со здоровьем у Верратти, Мбаппе и Рамоса
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Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» сообщила о состоянии нескольких футболистов команды в преддверии матча с «Лиллем» в чемпионате Франции.
Полузащитник Марко Верратти получил серьёзную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около 4 недель. Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Подробности станут известны в течение 48 часов. Защитник Серхио Рамос, восстанавливающийся после травмы, может вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.
Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
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