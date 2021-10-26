«ПСЖ» сообщил о проблемах со здоровьем у Верратти, Мбаппе и Рамоса

Пресс-служба французского «Пари Сен-Жермен» сообщила о состоянии нескольких футболистов команды в преддверии матча с «Лиллем» в чемпионате Франции.

Полузащитник Марко Верратти получил серьёзную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около 4 недель. Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Подробности станут известны в течение 48 часов. Защитник Серхио Рамос, восстанавливающийся после травмы, может вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.