«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Белотти по окончании его контракта с «Торино»

Нападающий итальянского «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге по окончании нынешнего сезона. В услугах форварда заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Sun.



По информации источника, лондонские клубы хотят подписать форварда летом, когда он будет доступен в качестве свободного агента. Ранее главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что Белотти не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце сезона-2021/2022.



В минувшем сезоне 27-летний Белотти принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.



На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле после выхода на замену, а в одной игре остался в запасе. При этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.

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