Главный тренер «Торино» сообщил, что Белотти покинет команду по окончании сезона

Главный тренер «Торино» Иван Юрич подтвердил, что форвард Андреа Белотти планирует покинуть команду. По словам специалиста, нападающий не будет продлевать контракт, истекающий по окончании сезона.



«Белотти не подпишет новый контракт. Андреа не уйдёт в январе. Он будет решать вопрос своего будущего в июне», — приводит слова Юрича журналист Фабрицио Романо.



В минувшем сезоне 27-летний Белотти принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле после выхода на замену, а в одной игре остался в запасе. При этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.



Ранее сообщалось, что к Белотти интерес проявляет питерский «Зенит». При этом, по данным итальянских СМИ, форвард не планирует переходить в российский клуб.