Фавр является фаворитом на пост главного тренера «Ньюкасла»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр является фаворитом на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Bild.



По информации источника, между клубом и 63-летним швейцарским специалистом уже ведутся переговоры. Ранее в качестве основного кандидата на пост наставника «сорок» называли экс-тренера «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсеку. Однако в данный момент он является вторым вариантом в списке претендентов на должность после Фавра.



Напомним, в качестве кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» также рассматривались наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».



20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. «Ньюкасл» в 9 матчах набрал 4 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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