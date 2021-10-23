Фонсека может стать главным тренером «Ньюкасла», Лэмпард не заинтересован в должности

Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Mirror.



По информации источника, директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли изначально была заинтересована в приглашении португальского наставника, но член совета директоров клуба Джейми Рубен хотел видеть во главе «Ньюкасла» бывшего тренера «Челси» Френка Лэмпарда. Однако английский наставник обеспокоен перспективами «сорок» остаться в английской Премьер-лиге, поэтому ему не интересна данная вакансия.



Руководство «Ньюкасла» уже провело переговоры с Фонсекой. Тренер хочет работать в английском клубе. Напомним, португалец на данный момент не работает, поэтому «сорокам» не придётся платить компенсацию, чтобы заключить контракт.



Ранее в качестве основных кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» также рассматривались наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».



20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. «Ньюкасл» в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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