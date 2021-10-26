Курочкина — о мировом рекорде: внесла свой вклад в популяризацию женского футбола в России

Нападающая пермского клуба «Звезда-2005» Олеся Курочкина прокомментировала установку мирового рекорда. Напомним, Курочкина забила самый быстрый гол в истории мирового профессионального женского футбола.



«Отрабатывали такие эксперименты на тренировках. То, что забьём такой быстрый гол, никто не ожидал, только надеялись. Когда забила, не осознавала, что это абсолютный рекорд. До сегодняшнего дня не верила, что это достижение сделала в составе своей команды, в тот момент об этом никакой речи не шло. Мне об этом сообщила соседка, прочитала об этом в «Инстаграме» и сообщила мне. Сначала я подумала, что это рекорд нашей лиги, но, когда стали писать из других городов и стран, поняла, что это событие мирового масштаба.



Команда на тренировке поздравляла, маме сестра рассказала, тренеры ничего не сказали. Какой в следующем туре вручат приз? Не знаю, в это до сих пор не верится, в клубе сразу стали репостить, поздравлять. Думаю, что внесла свой вклад в популяризацию женского футбола в России», — приводит слова Курочкиной «Матч ТВ».

В матче 23-го тура Суперлиги с «Енисеем» (2:1), который прошёл 16 октября, форвард пермской «Звезды-2005» поразила ворота соперника на 9,31 секунде и установила мировой рекорд.

Видео можно посмотреть на странице РФС в «Твиттере». Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу.