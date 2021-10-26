Сборная России U17 уступила Германии в матче отбора Евро-2022

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года среди сборных U17 национальная команда России встречалась со сборной Германии. Игра прошла на втором поле Футбольного центра ФФР в Буфте (Румыния) и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.
На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной России Алексей Барановский. На 73-й минуте форвард немецкой команды Нельзон Вайпер сравнял счёт. На 86-й минуте победный гол забил немецкий хавбек Арийон Ибрахимович.
Сборные России и Германии ранее уже обеспечили себе выход в элитный раунд чемпионата Европы. По итогам мини-турнира немецкая команда набрала 9 очков в 3 матчах и заняла 1-е место в группе 6. Сборная России (6) расположилась на 2-м месте. Румынская команда (3) — на 3-м месте, Сан-Марино (0) замыкает таблицу.
- 26 октября 2021
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:07
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37