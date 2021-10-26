Куман — о тренерстве: если перестану получать удовольствие, уйду и буду играть в гольф

Нидерландский наставник «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что счастлив быть тренером.
«Если наступит день, когда перестану получать удовольствие, с радостью подам в отставку и буду пять раз в неделю играть в гольф. Но я хочу продолжить путь, по которому иду.
Мне нравится быть с игроками, тренировать, анализировать игры, ощущать победную атмосферу, принимать решения. Мне понравилось недавнее «класико» — не результатом, а атмосферой.
Знаю, как это работает, всё зависит от результатов, но я хочу продолжить получать удовольствие вне зависимости от того, сколько это будет длиться — восемь лет, год или три месяца», — цитирует Кумана Sport.es.
После девяти сыгранных туров «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 15 очками в активе.
- 26 октября 2021
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