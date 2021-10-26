«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка лиги
Поделиться
Сегодня, 26 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 55-й минуте отличился защитник Калум Чемберс, ему ассистировал Николя Пепе.
На 69-й минуте игры преимущество «канониров» удвоил форвард Эдвард Нкетиа.
Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Чемберс – 55' 2:0 Нкетиа – 69'
В другом матче 1/8 финала Кубка лиги «Сандерленд» одолел «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне.
В основное время команды не смогли забить друг другу. В серии пенальти победу одержали футболисты «Сандерленда» (3:1).
«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги. В эту стадию сегодня также пробился лондонский «Челси».
Комментарии
- 27 октября 2021
-
01:02
-
00:52
-
00:51
-
00:43
-
00:32
-
00:22
-
00:21
-
00:12
-
00:09
- 26 октября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:20
-
23:01
-
22:51
-
22:47
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:16
-
21:01
-
21:00
-
20:55
Партнерский контент