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«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка лиги

«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка лиги
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Сегодня, 26 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 55-й минуте отличился защитник Калум Чемберс, ему ассистировал Николя Пепе.

На 69-й минуте игры преимущество «канониров» удвоил форвард Эдвард Нкетиа.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Чемберс – 55'   2:0 Нкетиа – 69'

В другом матче 1/8 финала Кубка лиги «Сандерленд» одолел «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне.

В основное время команды не смогли забить друг другу. В серии пенальти победу одержали футболисты «Сандерленда» (3:1).

«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги. В эту стадию сегодня также пробился лондонский «Челси».

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Окончен
0 : 0
1 : 3
Сандерленд
Сандерленд
Комментарии
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