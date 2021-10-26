«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка лиги

Сегодня, 26 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 55-й минуте отличился защитник Калум Чемберс, ему ассистировал Николя Пепе.



На 69-й минуте игры преимущество «канониров» удвоил форвард Эдвард Нкетиа.

В другом матче 1/8 финала Кубка лиги «Сандерленд» одолел «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне.



В основное время команды не смогли забить друг другу. В серии пенальти победу одержали футболисты «Сандерленда» (3:1).



«Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги. В эту стадию сегодня также пробился лондонский «Челси».