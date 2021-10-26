«Эспаньол» и «Атлетик» поделили очки в матче испанской Примеры

Сегодня, 26 октября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 11-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Атлетик». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте матча пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Рауль де Томас.

Гол де Томаса с пенальти:

На 52-й минуте форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс с передачи Иньиго Лекуэ сравнял счёт.

Ответный мяч Уильямса:

В добавленное ко второму тайму время Рауль де Томас был удалён с поля.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Алехандро Эстевес и Иван Массо. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.



После 10 сыгранных туров в испанской Примере «Атлетик» располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Эспаньол» за 11 матчей набрал 14 очков, команда находится на 10-м месте в таблице.