Погба приостановил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, оскорбивший главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5), приостановил переговоры о новом контракте, сообщает ESPN.
Соглашение Погба с клубом истекает летом. «Красные дьяволы» хотят продлить контракт с французом, однако он может бесплатно уйти в конце сезона.
Сообщалось, что после матча с «Ливерпулем» Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на «Олд Траффорд» в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера. На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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