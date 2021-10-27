Погба приостановил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, оскорбивший главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5), приостановил переговоры о новом контракте, сообщает ESPN.

Соглашение Погба с клубом истекает летом. «Красные дьяволы» хотят продлить контракт с французом, однако он может бесплатно уйти в конце сезона.

Сообщалось, что после матча с «Ливерпулем» Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на «Олд Траффорд» в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера. На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.