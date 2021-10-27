Игрока «ПСЖ» в его собственной машине ограбила проститутка

Футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называется, ограбили в машине после остановки на светофоре, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

Инцидент произошёл вечером 26 октября. Когда машина игрока остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса, в неё залезла проститутка. Девушка забрала бумажник и телефон, которые были в салоне. Затем футболист вызвал полицию. Впоследствии игроку позвонили и сказали приехать в определённое место, чтобы вернуть ему телефон, что в итоге и произошло.

24 октября в матче 11-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Марселем». Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 0:0. «ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.