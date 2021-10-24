«ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть «Марсель»

Сегодня, 24 октября, в матче 11-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Марселем». Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Бенуа Бастьен.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR. Во втором тайме, на 57-й минуте, «Пари Сен-Жермен» остался в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими. Примечательно, что в составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи, но даже это не помогло парижанам добыть три очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

«ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) – на четвёртом месте в таблице.