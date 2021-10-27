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«Уфа» проиграла «Алании» и вылетела из Кубка России

«Уфа» проиграла «Алании» и вылетела из Кубка России
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В матче группового этапа Кубка России «Алания» встречалась с «Уфой». Игра прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой «Алании» со счётом 2:0.

На 56-й минуте встречи главный арбитр Сергей Чебан назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал полузащитник «Алании» Давид Кобесов. На 70-й минуте форвард Батраз Хадарцев упрочил преимущество владикавказской команды в счёте. Через 6 минут защитник «Уфы» Боян Йокич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Таким образом, «Алания» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Уфа» завершила выступление на турнире. На стадии 1/8 финала Кубка страны сыграют «Енисей», «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.

Кубок России. Группа 6
27 октября 2021, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Кобесов – 56' (пен)   2:0 Хадарцев – 70'
Удаления: нет / Йокич – 76'
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