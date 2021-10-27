«Уфа» проиграла «Алании» и вылетела из Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Алания» встречалась с «Уфой». Игра прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой «Алании» со счётом 2:0.



На 56-й минуте встречи главный арбитр Сергей Чебан назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал полузащитник «Алании» Давид Кобесов. На 70-й минуте форвард Батраз Хадарцев упрочил преимущество владикавказской команды в счёте. Через 6 минут защитник «Уфы» Боян Йокич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.



Таким образом, «Алания» вышла в 1/8 финала Кубка России, а «Уфа» завершила выступление на турнире. На стадии 1/8 финала Кубка страны сыграют «Енисей», «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Зенит», а также пробившиеся через элитный раунд «Чайка», «Динамо» и ЦСКА.