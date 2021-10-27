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«Бетис» разгромил «Валенсию» в домашнем матче Примеры

«Бетис» разгромил «Валенсию» в домашнем матче Примеры
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В матче 11-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 14-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Валенсии», который успешно реализовал нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. На 30-й минуте Иглесиас оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 9 минут защитник Габриэл Паулиста сократил отставание «Валенсии». На 61-й минуте защитник Херман Песселья забил третий гол «Бетиса». На 68-й минуте итоговый счёт установил форвард «Бетиса» Хуанми.

«Бетис» набрал 21 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (13) — на 11-м месте.

Испания - Примера. 11-й тур
27 октября 2021, среда. 21:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
4 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Иглесиас – 14' (пен)   2:0 Иглесиас – 30'   2:1 Паулиста – 39'   3:1 Песселья – 61'   4:1 Хуанми – 68'
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