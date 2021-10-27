«Бетис» разгромил «Валенсию» в домашнем матче Примеры
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В матче 11-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 14-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Валенсии», который успешно реализовал нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. На 30-й минуте Иглесиас оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 9 минут защитник Габриэл Паулиста сократил отставание «Валенсии». На 61-й минуте защитник Херман Песселья забил третий гол «Бетиса». На 68-й минуте итоговый счёт установил форвард «Бетиса» Хуанми.
«Бетис» набрал 21 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (13) — на 11-м месте.
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