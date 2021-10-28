Пресс-служба «Сабаха» отреагировала на информацию о переговорах с Мусаевым
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Пресс-атташе азербайджанского клуба «Сабах» Эльнур Гамидов подтвердил информацию о том, что на данный момент ведутся переговоры между руководством клуба и российским тренером Мурадом Мусаевым.
«Между Мурадом Мусаевым и клубом ведутся переговоры. Если будет формальное соглашение, об этом будет объявлено на нашем официальном сайте», — приводит слова Гамидова «Матч ТВ».
Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.
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