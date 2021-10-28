Шварц: «Зенит» — «Спартак» посмотрел дважды. Клуб из Санкт-Петербурга был очень эффективен

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о тактике клубов перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 29 октября. Старт игры – в 19:00 мск.



«Говоря о «Зените», при владении мячом, они показывают вариативность. Дуглас Сантос может быть как левым крайним защитником, так и уходить в позицию «шестёрки». Мы готовы к обеим схемам, стоит отметить, что мы должны отталкиваться от нашей философии игры.



Прессинг не оказывает ключевого влияние на схему, в которой мы играем. Я посмотрел матч прошлого года, надо сказать, что в первые 15-20 минут мы хорошо вошли в игру: был прессинг, отборы мяча, моменты, но не смогли повести в счёте. Конечно, за 10 месяцев, которые прошли, мы продвинулись вперёд, сделали много позитивных шагов. Планируем играть агрессивно, атаковать впереди, выходить в высокий прессинг. Думаю, мастерства будет достаточно, чтобы показать достойную игру. Стоит отметить, что в каждой игре будут отрезки, когда мы играем низким блоком. Но важно сохранять ту же агрессивность, нужно идти смело в отбор и не бояться. То же самое можно сказать и по поводу атакующих действий. Важно свести к минимуму невынужденные ошибки и потери мяча.



Матч «Зенит» — «Спартак» посмотрел два раза: первый — по телевизору в режиме онлайн, потом в записи. «Зенит» был очень эффективен, это отразилось в количестве мячей, которые они смогли забить», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.