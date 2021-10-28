Пол Скоулз снялся в странном вирусном видео со своей дочкой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз снялся в странном видео, которое его дочка позже выложила в свой «инстаграм». Девушка записала на видео отца, который засунул себе в рот пальцы её ног. Девушка подписала ролик словами: «Настоящая любовь».

Ранее стало известно, что Пол Скоулз испытывает проблемы в семье. Супруга легенды «красных дьяволов» Клэйр ушла из дома после 21 года совместной жизни. В настоящее время она появляется на улице без обручального кольца и проживает в 20 минутах от места, где живёт её муж.



Скоулз является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищал цвета клуба на протяжении всей карьеры. В составе манкунианцев экс-хавбек 11 раз стал чемпионом Англии, трижды завоевал Кубок страны, дважды победил в Лиге чемпионов и выиграл ещё ряд трофеев на внутренней и международной арене.