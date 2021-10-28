«Волшебная левая! Это космос». Ракицкий назвал самого сложного соперника среди нападающих

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий назвал самого сложного соперника среди нападающих, против которых ему доводилось играть.

«Самый топовый сложный соперник из нападающих? Конечно, Месси. По полю он ходит пешком, вот он где-то здесь. Только отворачиваешься — он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная. Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч в том же сезоне 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьёт. Я думаю: «Ну как так-то?» Это космос.

Как сделать, чтобы Месси не забил? Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влёт ударил мяч», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».