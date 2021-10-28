«Зенит» наказан условным закрытием секторов из-за поведения фанатов в матче со «Спартаком»

«Зенит» наказан закрытием двух секторов из-за поведения фанатов во время матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Та встреча завершилась победой питерцев со счётом 7:1. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Наказание будет носить условный характер. Сектора закроют, если нарушения повторятся до конца сезона.
«На ближайшем домашнем матче будут закрыты 102 и 110 секторы за скандирования в матче со «Спартаком». Это нарушение стало седьмым в сезоне. Регламент и статья 112 предусматривают такое наказание.
У Кофрие было две жёлтые карточки. Это автоматическая дисквалификация на ближайший матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Зенит», набрав 26 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на 7-м месте, набрав 17 очков.
- 28 октября 2021
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