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Гарри Магуайр рассказал о переживаниях после поражения в матче с «Ливерпулем»

Гарри Магуайр рассказал о переживаниях после поражения в матче с «Ливерпулем»
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о состоянии игроков команды после поражения в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5). Англичанин признался, что пережить то фиаско было тяжело.

«Очевидно, что неделя получилась тяжёлой. Подобные поражения невозможно просто отбросить в сторону, особенно когда уступаешь своему принципиальному сопернику. Очень расстраивает, когда терпишь такие поражения.

Конечно, мы обсуждали произошедшее, анализировали игру, просматривали пропущенные голы, думали, как можем улучшить игру. Самое важное — как теперь выйти из этого положения. Мы должны быть вместе, как единая команда.

Пережить это поражение было тяжело. Но мы должны двигаться дальше. Впереди ещё очень много матчей в АПЛ и игре чемпионов. Мы знаем, что можем многого добиться в этом сезоне», — цитирует Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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