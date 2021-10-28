Роналду старается объединить «Манчестер Юнайтед» вокруг Сульшера

Нападающий Криштиану Роналду пытается сплотить игроков «Манчестер Юнайтед» вокруг главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, футболисты удивлены тем, как Сульшер выбирает состав, и не понимают, почему Джесси Лингард получает так мало шансов. Игроков «Манчестер Юнайтед» впечатляет работа ван де Бека на тренировках, но тренерский штаб даёт хавбеку очень мало игрового времени.

Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.