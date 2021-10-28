«Гранада» вырвала победу на последней минуте в матче с «Хетафе»
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Сегодня, 28 октября, состоялась игра в рамках 11-го тура чемпионата Испании, в которой сошлись «Гранада» и «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 36-й минуте Энес Унал после паса Эрика Кабако занёс мяч в сетку ворот соперника.
На 78-й минуте игрок хозяев Луис Суарес не реализовал пенальти.
На последней минуте Хорхе Молина сравнял счёт в матче.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В качестве резервного арбитра выступал Антонио Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
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