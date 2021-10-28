«Наполи» разгромил «Болонью» и вышел на 1-е место в Серии А

Сегодня, 28 октября, в рамках 10-го тура чемпионате Италии встречались неаполитанский «Наполи» и «Болонья» из одноимённого города. Матч проходил на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 18-й минуте Фабиан Руис открыл счёт в матче. Ему ассистировал Элиф Элмас. На 41-й минуте итальянский форвард Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. Через 20 минут он снова забил с 11-метровой отметки. Благодаря этой победе команда Спаллетти вернулась на 1-е место в национальном первенстве. На 2-м месте расположился «Милан».

«Болонья» находится на 12-м месте в чемпионате. Коллектив Синиши Михайловича набрал 12 очков в 10 играх чемпионата.