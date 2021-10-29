Айртон рассказал о самом ярком воспоминании в «Спартаке»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал о самом ярком воспоминании в составе красно-белых.

«Самое мощное воспоминание — первый гол, потому что ждал его очень долго. Надеюсь, что однажды его затмит более значимое событие — завоевание титула.

Жиго дал интервью на русском? Самуэлю в этом смысле было чуть проще адаптироваться, ведь он уже знал несколько языков. В том числе английский. Мне русский даётся с трудом, но когда-нибудь я тоже смогу дать небольшое интервью без переводчика. Обещаю. Одно время я занимался с учительницей, которая знала португальский, но затем у неё перестало получаться к нам приезжать. Теперь будем искать нового преподавателя.

В город с женой выбираемся редко. Сын ещё совсем маленький. Если и выбираемся, то обычно в торговый центр. Там есть чем занять ребёнка. Но бывают и исключения. Недавно с женой провели фотосессию в красивом парке Царицыно», — приводит слова Айртона официальный сайт «Спартака».