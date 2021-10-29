Айртон высказался по поводу аренды Педро Роши из «Спартака» в «Паранаэнсе»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас высказался по поводу аренды игрока красно-белых Педро Роши в бразильский «Паранаэнсе». Напомним, после переезда на родину Роша уже успел отметиться несколькими забитыми мячами и вышел в финалы Южноамериканского кубка и Кубка Бразилии.
«Понсе? Я созванивался с ним и до обследования, сразу после матча в Неаполе. И затем, когда уже стал известен диагноз. Хотел поддержать его в непростой момент. Не сомневаюсь: Эсекьель восстановится от травмы и с божьей помощью вернется ещё сильнее.
Почему Педро Роша не смог проявить себя в «Спартаке»? Мне причина понятна: у него просто не было достаточно игровой практики. Поэтому он и не смог показать свой лучший футбол. Такое случается: в одной команде тебя задвигают в угол, а в другой ты выстреливаешь. В новом клубе у Роши многое получается, он забивает, проводит приличное количество времени на поле. Кто знает, может, после такого успешного периода он ещё вернётся в «Спартак» и покажет всё, на что способен», — приводит слова Айртона официальный сайт «Спартака».
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