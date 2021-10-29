В РФС рассказали, что нужно российским фанатам для посещения матча Хорватия — Россия

Пресс-служба РФС сообщила требования к российским болельщикам для допуска на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия – Россия. Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
«Для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Детям любого возраста для прохода на стадион требуется билет.
Выдача цифровых COVID-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор А стадиона «Полюд» с 8.00 14 ноября 2021 года.
Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза», — написала пресс-служба РФС на официальном сайте.
- 29 октября 2021
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