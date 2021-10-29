«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт

Сегодня, 29 октября, идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.



Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.