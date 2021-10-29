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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт

«Зенит» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт
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Сегодня, 29 октября, идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

«Зенит» набрал 26 очков за 12 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — на второй позиции. Клуб опережает ЦСКА (23) по дополнительным показателям.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
29 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Клаудиньо – 8'   1:1 Фомин – 56' (пен)   2:1 Вендел – 66'
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