Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за «Зенит»
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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за сине-бело-голубых в противостоянии со столичным «Динамо».
Ракицкий — 126-й футболист в истории клуба, которому покорилась эта отметка. За всё время выступлений за российский клуб украинец провёл за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге 73 игры, в которых отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.
В составе клуба из Санкт-Петербурга Ярослав стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. До этого Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр». Ярослав 8 раз побеждал в украинской высшей лиге, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз побеждал в Суперкубке страны.
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