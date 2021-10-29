Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за сине-бело-голубых в противостоянии со столичным «Динамо».

Ракицкий — 126-й футболист в истории клуба, которому покорилась эта отметка. За всё время выступлений за российский клуб украинец провёл за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге 73 игры, в которых отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Ярослав стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. До этого Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр». Ярослав 8 раз побеждал в украинской высшей лиге, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз побеждал в Суперкубке страны.