Хави сообщил игрокам «Аль-Садда» об уходе из клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, занимающий должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», сообщил игрокам команды об уходе, утверждает Diario Sport. По данным источника, 41-летний специалист уже договорился с руководством клуба, что покинет команду.
Официально об уходе Хави будет объявлено 4 ноября. Ожидается, что каталонец возглавит «Барселону», которая осталась без главного тренера после увольнения с этого поста Рональда Кумана.
Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.
- 29 октября 2021
-
23:23
-
23:23
-
22:53
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:23
-
20:17
-
19:55
-
19:52
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:51