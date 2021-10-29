Хави сообщил игрокам «Аль-Садда» об уходе из клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, занимающий должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», сообщил игрокам команды об уходе, утверждает Diario Sport. По данным источника, 41-летний специалист уже договорился с руководством клуба, что покинет команду.



Официально об уходе Хави будет объявлено 4 ноября. Ожидается, что каталонец возглавит «Барселону», которая осталась без главного тренера после увольнения с этого поста Рональда Кумана.



Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.



Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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