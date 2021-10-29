Анчелотти отреагировал на возможное назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны» Хави, который в настоящее время возглавляет катарский клуб «Аль-Садд». Ожидается, что Хави сменит в команде Рональда Кумана. Ранее стало известно, что специалиста из Нидерландов уволили из «Барселоны».

«Я очень хорошо знаю его, как игрока, и желаю ему всего наилучшего в качестве тренера», — цитирует Анчелотти Football-Espana.

Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.

Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.