Сандро Шварц — о матче с «Зенитом»: горжусь командой, «Динамо» играло смело

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
«Мы не забиваем себе голову турнирными раскладами. В первую очередь концентрируемся на каждодневной работе, чтобы постепенно подниматься на более высокий уровень и доминировать в матчах с сильными соперниками.
Считаю, что мы преуспели в высоком прессинге. Были моменты, когда мы заставляли «Зенит» использовать длинные передачи, не позволяли играть в короткий пас, совершали много отборов. В этом плане мы качественно провели встречу и отрезками играли первым номером. Нам нужно исправлять некоторые моменты: после отбора лучше распоряжаться мячом и лучше его контролировать. В таких матчах с топ-соперниками надо искать свои моменты и пытаться доминировать.
Я горд командой и тем, как она себя проявила. Мы играли смело, не боялись столь сильного соперника. Нам нужно ещё больше верить в себя и извлекать пользу из своих моментов», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
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