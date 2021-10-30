Нападающий Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов, сообщается в «твиттере» OptaJean.

Аргентинский нападающий нанёс 15 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного гола в чемпионате Франции.

Пока что Месси забивает за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в ворота «Лейпцига» (3:2).

Напомним, в минувшем матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» аргентинец был заменён после первого тайма.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.